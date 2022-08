Angebot stark gewachsen – Keine Kita-Wartelisten mehr in Biel Zwei Jahre nach Einführung von Betreuungsgutscheinen gibt es in der Stadt Biel inzwischen genügend Kita-Plätze.

In der Stadt Biel gibt es inzwischen genügend Kita-Plätze. (Symbolbild) Foto: Keystone/G BALLY

Zwei Jahre nach der Einführung von Betreuungsgutscheinen zieht die Stadt Biel eine positive Bilanz. Die Zahl der Kita-Plätze hat seither so stark zugenommen, dass es keine Warteliste mehr gibt.

Insgesamt stehen heute in Biel 980 Vollzeitplätze zur Verfügung, wovon 610 mit Betreuungsgutscheinen vergeben werden. Die Stadt Biel selber stellt 264 Plätze in städtischen Kitas zur Verfügung, wie sie am Dienstag mitteilte. Diese Plätze seien derzeit fast komplett ausgebucht.

Die Bieler Stimmberechtigten hatten im Februar 2020 grünes Licht für den Wechsel zu Betreuungsgutscheinen gegeben und die dafür nötigen jährlichen Ausgaben von 2,3 Millionen Franken bewilligt. Die ersten Gutscheine wurden im August 2020 vergeben.

Seit dem Systemwechsel hat sich die Zahl der subventionierten Plätze fast verdoppelt. Vorher standen lediglich 366 solcher Kita-Plätze zur Verfügung.

Subventionierte Betreuungsplätze seien eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, schreibt die Stadt Biel. Eine qualitativ gute Kita gewährleiste zudem für alle Kinder den Zugang zu frühkindlicher Bildung, was gerade für Kinder mit besonderem Förderbedarf wichtig sei.

