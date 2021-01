Warten auf die Covid-Impfung – Keine Impfdosen für Altersheim trotz Corona-Ausbruch Erst 3000 von 14’000 Personen in Berner Alters- und Pflegeheimen sind geimpft. Im Zentrum Schönberg wartet man verzweifelt auf ein mobiles Impfteam. Stefan von Bergen

Ein Trakt des Zentrums Schönberg in Bern, in dem trotz Corona-Ausbruch noch keine Impfdosen eingetroffen sind. Foto: Urs Baumann

Die Sorge um ihren 85-jährigen Vater treibt Brigitte von Lerber um. «Ich bete Tag für Tag, dass er negativ bleibt und endlich geimpft werden kann», schreibt sie dieser Zeitung. Der 85-Jährige wohnt im Berner Zentrum Schönberg für Menschen mit Demenz. Anfang Januar hat das Coronavirus seine Abteilung erreicht. Ihr dementer Vater verstehe nicht, warum er nun plötzlich in seinem kleinen Zimmer bleiben solle, sagt Brigitte von Lerber.

In ihrer Verzweiflung hat sie einen Brief an die Gesundheitsbehörden des Bundes und des Kantons Bern geschrieben. Sie betitelt ihn als «Hilfeschrei» und formuliert darin die «dringliche Bitte», der Kanton Bern solle möglichst schnell in den von Corona betroffenen Alters- und Pflegeheimen impfen. Die Lage mit den in ihren Zimmern eingeschlossenen Patientinnen und Patienten sei prekär, die Impfung sei ihr einziger Hoffnungsschimmer. Brigitte von Lerber fragt in ihrem Brief, warum im Kanton Bern die Heime nicht Vorrang vor den über 75-Jährigen haben, die geschützt in Privatwohnungen leben.