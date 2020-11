Steffisburger Finanzen – Keine höheren Steuern Der Gemeinderat hat das Budget 2021 zuhanden des Grossen Gemeinderates verabschiedet. Das Budget schliesst im Gesamthaushalt mit einem Fehlbetrag ab. Die Steueranlage und der Ansatz der Liegenschaftssteuer bleiben unverändert. UPDATE FOLGT

Blick von Steffisburg Richtung Seebecken mit Niesen. In der Thuner Nachbargemeinde dürfte es finanziell ungemütlich werden. Foto: BOM

«Steffisburg befindet sich grundsätzlich in einer guten finanziellen Ausgangslage», schreibt die Gemeinde in ihrer Medienmitteilung. Dies nicht zuletzt durch zeitlich verschobene, in den Vorjahren nicht ausgeführte Investitionen. Es stehen jedoch ab 2021 grosse Investitionsprojekte an, die zeitlich nicht mehr verschoben werden können.

In der Finanzplanung sind hohe Investitionen für ein neues Schul-, Kultur- und Sportzentrum und für den Hochwasserschutz sowie weitere Investitionen für die Sanierung von Schulanlagen und Erschliessungsprojekten eingestellt. Die Auswirkungen des Coronavirus haben jedoch eine grundlegend neue Situation geschaffen.

«Die Steuererträge sind so unsicher wie noch nie.» Die erwarteten Ertragsausfälle sind erheblich und führen dazu, dass die Finanzplanung ohne zusätzliche Massnahmen insgesamt nicht tragbar ist, obwohl eine gewisse Neuverschuldung vertretbar ist, jedoch nicht im berechneten Umfang.

Ausgeglichen wegen ausserordentlicher Erträge

Die Erfolgsrechnungen des Allgemeinen Haushalts im Finanzplan 2021–2025 schliessen bei einer konstanten Steueranlage von 1,62 Einheiten stets ausgeglichen oder mit einem Überschuss ab. Diese Ergebnisse kommen aber ausschliesslich wegen ausserordentlicher, buchmässiger Erträge wie beispielsweise der Auflösung der Spezialfinanzierung «Ausgliederung EWV/NetZulg AG» und der Neubewertungsreserve zustande (total in Finanzplanung 18,2 Mio. Fr.), heisst es weiter.

Das betriebliche Ergebnis ist trotz neuer Erträge immer negativ und das operative Ergebnis aufgrund der geplanten Investitionen und der geplanten Entwicklung von Aufwand und Ertrag mehrheitlich auch. Das bedeutet, dass selbst die Erträge aus der Finanzierungstätigkeit nicht mehr ausreichen, um die betrieblichen Aufwände zu decken. Diese Situation muss verhindert werden.

In den Jahren 2020 bis 2025 werden Nettoinvestitionen von 44,7 Millionen Franken erwartet. Die Investitionen (inkl. Spezialfinanzierungen) können nur zu 49,1 Prozent aus eigenen Mitteln finanziert werden. Es entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 21,4 Millionen Franken. Diese Summe enthält auch sämtliche Ausgaben und Folgekosten für die genannten Grossprojekte.

Die Ergebnisse der neuen Liegenschafts- und Schulraumplanung liegen vor. Der Gemeinderat hat die Strategie unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit genehmigt. Die Gemeinde hat einen Bestand an bestehenden Schulanlagen, welcher saniert, optimiert oder ersetzt werden soll. Dies bedeutet auch nach 2025 grosse Investitionen in Schulinfrastrukturen.

Langfristig höhere Steuern

Die Steueranlage wurde bis 2025 unverändert mit 1,62 Einheiten geplant. Aufgrund einer internen Langzeit-Finanzplanung zeichnet sich jedoch ab, dass der erforderliche Werterhalt und Ausbau der Schulinfrastrukturen und weitere neue Bedürfnisse mit entsprechenden Folgekosten angesichts der Unsicherheit bezüglich der Ertragsausfälle durch das Coronavirus und der Höhe der Investitionen insgesamt ohne Steuererhöhung kaum finanziert werden können. Allenfalls sind bereits in der laufenden Periode Massnahmen erforderlich.

Allein mit zeitlicher Staffelung von Projekten oder einer Verzichtsplanung kann kaum eine genügende Selbstfinanzierung erreicht werden, sodass die absehbare Neuverschuldung tragbar wird. Zudem ist angesichts der Auswirkungen des Coronavirus antizyklisches Investieren erwünscht.

Der Gesamthaushalt im Budget 2021 schliesst bei einem Aufwand von 73,15 Millionen respektive Ertrag von 72,81 Millionen mit einem Aufwandüberschuss von 339'800 Franken ab. Beim Allgemeinen Haushalt ist ein ausgeglichenes Ergebnis budgetiert. Es sind hohe Nettoinvestitionen von 10,77 Millionen Franken geplant. Die zusätzlichen Abschreibungen betragen 2,76, der Finanzierungsfehlbetrag 8,11 Millionen Franken.

Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2020 um 334'000 Franken. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand beträgt 9,5 Millionen. Dies ist sind 585'000 Franken weniger als im Budget 2020.

pd/mi