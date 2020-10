Todesfall in Interlaken – Centralstrasse-Toter: Keine Hinweise auf ein Verbrechen Der Mann, der am 21. Oktober an der Centralstrasse in Interlaken tot aufgefunden worden war, wurde nicht Opfer eines Verbrechens.

Nach dem Auffinden eines toten Mannes an der Interlakner Centralstrasse hat die Polizei keine Hinweise auf Dritteinwirkung gefunden (Symbolbild). Foto: Keystone

Am Abend des 21. Oktober wurde der Polizei ein Verletzter an der Interlakner Centralstrasse gemeldet (wir berichteten). Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Todesumstände waren unklar und die Polizei ermittelte in alle Richtungen. Einen Zusammenhang zu einem am Vortag begangenen Gewaltdelikt am Interlakner Höheweg, wo die Täterschaft ist nach wie vor nicht gefasst ist, gebe es nicht, hiess es schon bald von Seiten der Polizei.

Nun teilt die Polizei am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit , dass der Mann kein Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Hinweise auf Dritteinwirkung gebe es keine.

sda/ngg