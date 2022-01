Toter in Adelboden – Keine Hinweise auf Dritteinwirkung Die Untersuchungen zum jungen Mann, der nach den Weltcuprennen in Adelboden als vermisst gemeldet und später tot aufgefunden wurde, laufen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Samuel Günter

Am Rande des Skifests in Adelboden ereignete sich eine Tragödie: Ein 20-jähriger Mann kam ums Leben. Foto: keystone-sda.ch

Am Samstagabend begann eine Suchmeldung in den Social Media die Rund zu machen. «Mein Bruder wird vermisst», hiess es da. Er sei das letzte Mal am Weltcuprennen in Adelboden gesehen worden. Nach dem Rennen hätte er um 18 Uhr mit den Bus nach Châtel-St-Denis zurückkehren sollen.

«Er telefonierte mit seinen Freunden und sagte, dass er zeitlich zu knapp dran sei und es wohl nicht schaffen würde», berichtet sein Vater der Freiburger Zeitung «La Liberté». Die Freunde warteten an der Haltestelle und der Bus fuhr gar extra erst eine Viertelstunde später ab – doch der junge Mann tauchte nicht auf.

Es folgte eine breite Suchaktion. Einerseits durch die Kantonspolizei mit Hunden und Drohnen. «Im Rahmen dieser wurde mit Unterstützung der Gebirgsspezialisten und der Alpinen Rettung Schweiz und mit Hilfe von Drohnen und Personenspürhunden nach dem Vermissten gesucht», wie die Kantonspolizei in einer Meldung schreibt.. Andererseits seien mehrere Freunde und Bekannte des Vermissten nach Adelboden gereist, um zu suchen.

« Nichtsdestotrotz konnte der Vermisste vorerst nicht gefunden werden», wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Suche musste in den Nachtstunden unterbrochen werden und sei am Sonntagmorgen fortgesetzt worden, unter anderem führte die Rega einen Suchflug durch.

Der Vermisste wurde schliesslich am frühen Abend von Drittpersonen in der Nähe eines öffentlichen Parkplatzes aufgefunden. Vor Ort konnten die sofort aufgebotenen Rettungskräfte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Todesfalls zu klären. Hinweise auf Dritteinwirkung liegen keine vor.

Samuel Günter ist Redaktor beim Berner Oberländer.

