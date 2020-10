Stille Wahlen in Hindelbank – Keine Gegenkandidaten in Sicht Daniel Wenger bleibt Gemeinderatspräsident von Hindelbank. Auch die übrigen sechs Ratsmitglieder sind still gewählt.

Kann weitermachen: Daniel Wenger. Foto: Beat Mathys

Die auf den 29. November angesetzten Gemeinderatswahlen in Hindelbank finden nicht statt. Für die sieben Sitze gingen während der Meldefrist nur sieben Kandidaturen ein. Deshalb sind diese Frauen und Männer bereits still gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gemeinderatspräsident bleibt der Bisherige Daniel Wenger (SVP/parteilos). Auch im Gemeinderat ändert sich wenig: Sechs der sieben Mitglieder machen weiter. Es sind dies Nina Aeberhard (SVP/parteilos), Tobias Oppliger (SVP), Madeleine Siegenthaler (SVP), Urs Wettstein (SP/parteilos) sowie Ulrich Witschi (SVP). Neu im Rat sitzt Felix Röthlisberger (SP/parteilos).