Kein Glück für Thuner – Keine Finanzhilfe für Marcel Roesch Marcel Roesch fehlte in der «Höhle der Löwen» das Glück. Der blinde Thuner Unternehmer ging leer aus. Andreas Tschopp

Marcel Roesch zeigt im TV-Studio seine Erfindung. Foto: PD/CH Media/Filip Stropek

Dem blinden Thuner Unternehmer Marcel Roesch war kein Glück beschieden in der «Höhle der Löwen». Von den vier potenziellen Investoren und der einen Investorin wollte in der Sendung am Dienstagabend auf 3+ niemand seiner Firma help2type GmbH einen «Boost» gewähren und deren Geschäft damit «in neue Sphären führen», wie sich das Marcel Roesch wünschte in seiner Präsentation.