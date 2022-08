Schlosskonzerte Spiez – Keine Erschütterung der Grundfesten Die Breite beibehalten – das Profil klassische Kammermusik schärfen. Samuel Justitz und Ursina Humm sind die neuen Köpfe an der Spitze der Schlosskonzerte Spiez. Svend Peternell

Das neue Gespann an der Spitze der Schlosskonzerte Spiez: Ursina Humm (Präsidentin) und Samuel Justitz (künstlerischer Leiter) vor der Schlosskirche. Foto: Steve Wenger

Fürs Erste seis gesagt: Die Schlosskonzerte Spiez werden in ihren Grundfesten nicht erschüttert. Was sich in den letzten Jahren entwickelt und bewährt hat – daran soll nicht gerüttelt werden. «Ich plane ein volkstümliches und ein Kinderkonzert. Und auch ein Jazzprojekt ist vorgesehen.»