Steffisburger Oberdorf – Keine Einsprachen gegen das Bären-Projekt Die Migros Aare darf das Erdgeschoss des historischen Bären an der Oberdorfstrasse wieder als Gastrolokal nutzen. Janine Zürcher

Das Restaurant Bären im Dorf Steffisburg wird aktuell totalsaniert. Foto: Patric Spahni

Als die Migros Aare die Sanierung des Restaurants Bären zu planen begann, ging sie davon aus, dass im Erdgeschoss Gewerbebetriebe einziehen würden. Ein entsprechendes Projekt wurde bewilligt. Im Austausch mit der Gemeinde ist aber klar geworden, dass das Bedürfnis nach einer Dorfbeiz vorhanden ist, wie Norbert Scholz, Gesamtprojektleiter der Migros Aare, kürzlich gegenüber dieser Zeitung sagte.

Gegen dieses Vorhaben sind beim Regierungsstatthalteramt in Thun keine Einsprachen eingegangen. Die Migros wird im Erdgeschoss also ein Restaurant betreiben dürfen. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun: «Aus den Amtsberichten ergeben sich Fragen bezüglich Behindertengängigkeit, Denkmalschutz und Energievorschriften», sagt Regierungsstatthalter Marc Fritschi auf Anfrage. «Das ist bei einem Restaurant in einem Altbau nicht überraschend. Die Bauherrschaft erhält Gelegenheit, diese Punkte zu prüfen und anzupassen.»