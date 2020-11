Wegen Corona – Keine Drumshow im Frühling 2021 Der Tambourenverein Kirchberg sieht sich gezwungen, den geplanten Anlass abzusagen. Die Drumshow «Tromerama» wird im März nicht stattfinden.

Damals konnte man noch ohne Masken und Abstand spielen: Der Tambourenverein Kirchberg am «Tromerama» im Jahr 2015. Foto: Andreas Marbot

Alle zwei Jahre veranstaltet der Tambourenverein Kirchberg die Drumshow «Tromerama». Am 26. und 27. März 2021 wäre es wieder soweit gewesen. Doch nun sagen die Organisatoren den Anlass, der jeweils im Saalbau stattfindet, ersatzlos ab, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Der Grund wie so oft derzeit: Das Coronavirus macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.