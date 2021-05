Mattner Beschwerde – «Keine berechtigten Zweifel an der korrekten Willensbildung» Der Regierungsstatthalter entzieht die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen die Umwandlung der nächsten Gemeindeversammlung Matten in eine Urnenabstimmung. Alex Karlen

Das Statthalteramt im Schloss Interlaken hat über die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde entschieden. Archivfoto: Bruno Petroni

Weil sie sich gegen «einen schleichenden Wechsel des politischen Systems» wappnen wollten, hatten sechs Mattner SVP-Mitglieder beim Statthalteramt Interlaken-Oberhasli eine Beschwerde eingereicht. Sie verlangte, die vom Gemeinderat beschlossene Umwandlung der Gemeindeversammlung vom 10. Juni in eine Urnenabstimmung am 13. Juni rückgängig zu machen. Die gegenwärtig stabile Corona-Situation, so die Beschwerdeführer, lasse eine Durchführung der Versammlung in der Eishalle wie bereits vor einem Jahr durchaus zu.

Nun, keine ganze Woche nach Einreichung der Beschwerde, hat der Regierungsstatthalter bereits entschieden: Der Beschwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen, die Abstimmung kann durchgeführt werden. Über die Beschwerde selber ist noch nicht entschieden. Der Gemeinderat hat die Möglichkeit, bis spätestens am 4. Juni Stellung zu nehmen. Der Entscheid «ist nicht vor dem 13. Juni zu erwarten», hält das Statthalteramt fest.