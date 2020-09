Lauterbrunnen – «Keine Angst, die Post bleibt da» Nach vier Jahrzehnten bei der Post, die letzten 22 als Posthalter in Lauterbrunnen, geht Alfred Wyss in Pension. Aber die Postfiliale bleibt im Dorf. Sibylle Hunziker

Alfred Wyss und Evi Rubi verabschieden sich von der Postfiliale Lauterbrunnen. Foto: Sibylle Hunziker

«Die Kundenkontakte!» Alfred Wyss muss nicht überlegen, was ihm an seiner Arbeit bei der Post am besten gefallen hat. Ganz darauf verzichten müsse er auch nach seiner Pensionierung Ende September nicht, meint er und lächelt verschmitzt. «Denn nun habe ich Zeit, beim Betrieb der Luftseilbahn Isenfluh-Sulwald zu helfen.»