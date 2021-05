Porträt der Dirigentin Holly Choe – «Keine Ahnung, woher dieser Traum kam» Bis 19 war sie Autodidaktin – heute ist Holly Choe eine jener Nachwuchsdirigentinnen, von denen sich die Musikwelt viel verspricht. Susanne Kübler

Neben dem Studium ist Holly Choe Assistentin von Tonhalle-Chefdirigent Paavo Järvi. Foto: Sabina Bobst

Wie fotografiert man eine Dirigentin in Aktion, wenn kein Orchester da ist? Einfach so ins Leere winken gehe nicht, sagt Holly Choe, und legt ihr Handy aufs Notenpult. Tschaikowskys 6. Sinfonie scheppert in den Saal der Tonhalle Maag, und sie scheint die imaginären Musiker zu sehen, denen sie nun den Einsatz gibt. Später, beim Zusammenpacken, klickt sie weiter zu Hall & Oates, zum 1980er-Hit «You Make My Dreams Come True». Und ja, der Song passt. Denn für Holly Choe sind schon einige Träume in Erfüllung gegangen.

Woher sie diese Träume hatte, weiss sie allerdings nicht, «ich habe keine Ahnung». Ihr Vater war professioneller Baseballspieler, die Mutter Innendekorateurin, «mit klassischer Musik können beide nichts anfangen». Die Mutter hatte immerhin eine imposante Plattensammlung, Rhythm’n’Blues und Jazz, «das war meine erste Musik».