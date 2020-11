Absage in Huttwil – Kein Wiehnachtsmärit im Campus Der Verkehrsverein Pro Regio hatte den beliebten Anlass verlegt, um ihn trotz Corona durchführen zu können. Doch jetzt muss auch er kapitulieren.

In Huttwil findet 2020 definitiv kein Wiehnachtsmärit statt. Archivfoto: Andreas Marbot

Die Verschärfung der Corona-Situation fordert ein weiteres Opfer: den Huttwiler Wiehnachtsmärit. Wie der organisierende Verkehrsverein Pro Regio mitteilt, hat das zuständige OK beschlossen, auf die Durchführung gänzlich zu verzichten.

Die von Bund und Kanton Bern beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Infektionen liessen dem OK keine andere Möglichkeit, heisst es in der Mitteilung. Zuvor hatte es entschieden gehabt, den Anlass in den Campus Perspektiven zu verlegen, weil die Besucherströme dort besser gelenkt werden können. Doch nun wäre dort eine Konsumation sowohl im Aussen- wie im Innenbereich verboten gewesen.

Damit hätten Besucher und Teilnehmer nur im Campus-eigenen Restaurant essen und trinken können. Das wäre nicht akzeptiert worden, ist das OK überzeugt.

Die Verantwortlichen hoffen nun, den 25. Huttwiler Wiehnachtsmärit vom 24. bis 28. November 2021 am gewohnten Standort durchführen zu können.

jr