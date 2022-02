Flussbad Schwäbis in Thun – Kein Widerstand gegen die neuen Velo-Parkplätze Ab der kommenden Saison stehen Gästen des «Schwäber» mehr Veloabstellplätze zur Verfügung. Gegen das Vorhaben der Stadt sind keine Einsprachen eingegangen. gbs

Noch ist das Flussbad Schwäbis in Thun im Winterschlaf. Im Hinblick auf die kommende Saison werden im Frühling zusätzliche Veloabstellplätze realisiert. Foto: Gabriel Berger

Wer im Sommer an schönen, warmen Tagen dem Flussbad Schwäbis in Thun einen Besuch abstattet, kann ein Lied davon singen: Parkplätze für Fahrräder sind Mangelware. Die Drahtesel stehen entlang des Kassen- und Garderobenhäuschens in der Regel dicht an dicht.

Die Stadt hat den Handlungsbedarf erkannt und im Dezember ein Baugesuch für total 70 neue Abstellplätze eingereicht (wir berichteten). «Die Veloparkplätze sollen hinter den bestehenden Umkleidekabinen entlang der Schwäbispromenade realisiert werden», hiess es damals. Im entsprechenden Bereich stehen heute noch eine Hecke und Sträucher, die entfernt werden müssen.

Bauarbeiten beginnen im März

Inzwischen ist die Frist für Einsprachen abgelaufen. Laut der Thuner Regierungsstatthalterin Simone Tschopp sind gegen das Vorhaben keine Einsprachen eingegangen. Für diesen Fall hatte die Stadt angekündigt, dass sie mit den Bauarbeiten für die 40 zusätzlichen Abstellplätze bereits im März loslegen will. Später soll geprüft werden, ob allenfalls weitere 30 Veloparkplätze vonnöten sind.

Die neue Abstellfläche steht den Gästen des «Schwäber» ab dieser Saison zur Verfügung. Gemäss der Website der Stadt öffnet das Flussbad dieses Jahr am 21. Mai seine Tore.

Die neuen Parkplätze für Velos werden entlang der Schwäbis-Promenade im Bereich hinter dem Garderobegebäude erstellt. Foto: Gabriel Berger

Fehler gefunden?Jetzt melden.