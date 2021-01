Erfolgreiches BEO-Comeback – Kein Team wartete länger Geglückte Rückkehr nach langer Pause. Die Frauen von Unihockey Berner Oberland siegten in der NLA gegen die Red Ants Winterthur 8:5 und waren froh, wieder spielen zu können. Adrian Lüpold

Endlich wieder Unihockey spielen: Christel Köstinger von Unihockey Berner Oberland feiert ihr Tor zum 6:4 gegen Rychenberg Winterthur. Foto: Andreas Blatter

Die Zwangspause für die Frauen von Unihockey Berner Oberland war schon lang. Doch sie verlängerte sich zusätzlich. Just als der Spielbetrieb in der NLA nach einer rund 80-tägigen Unterbrechung am 9. Januar wieder startete, mussten sich die Oberländerinnen wegen eines Coronafalls im Team in Quarantäne begeben.

Deshalb verpassten sie die Partien gegen Chur und Zug. Und weil eine Woche später kein Spiel auf dem Programm stand, verzögerte sich das Comeback weiter. «Die Quarantäne hat die Vorbereitung erschwert. Es war keine einfache Situation. Aber wir haben versucht, den Fokus zu behalten und auf unsere Grundlagen, die wir über Jahre aufgebaut haben, zurückzugreifen», sagt Alain Schüpbach vom BEO-Trainerstaff.

Trotz grossem Einsatz bringt Katja Würsten von BEO den Ball nicht an Winterthurs Torüterin Ronja Schmid vorbei. Foto: Andreas Blatter

Kein Team in der NLA der Männer oder der Frauen musste so lange pausieren wie BEO. Doch am letzten Samstag nahm das Warten nach 104 Tagen ein Ende. Endlich wieder die Anspannung vor einer Partie spüren, endlich wieder Tore bejubeln: Die Spielfreude stand den Akteurinnen ins Gesicht geschrieben. Entsprechend engagiert präsentierten sie sich gegen die Red Ants Winterthur.

BEO startete rasant, ging mit einem 2:0 in die erste Pause. Doch Winterthur entpuppte sich als hartnäckiger Gegner, hielt das Spiel in der Folge offen. Erst das 6:4 durch Christel Köstinger in der 51. Minute ebnete letztlich den Weg zum wertvollen 8:5-Sieg.

«Wir waren zufrieden mit dem Auftritt unseren Spielerinnen», erzählt Assistenzcoach Schüpbach. Und auch die Protagonistinnen hatten Spass: «Es war eine wahre Freude, endlich wieder auf der grossen Bühne ‹z’chügele›», teilte Lisa Willener auf der Website des Clubs mit.

Ziele bleiben gleich

Weil eine komplette Rückrunde terminlich nicht umsetzbar war, wurde der Spielplan in der NLA angepasst. Teams, die nach der Vorrunde auf den Rängen 1 bis 5 standen, spielen in der Master Round um das Heimrecht im Playoff. Für Equipen wie BEO, die zwischen 6 bis 10 rangiert waren, geht es in der Challenge Round darum, sich die letzten drei Plätze für das Playoff zu sichern.

«Es spielt keine grosse Rolle, ob wir in der Challenge Round spielen, unsere Zielsetzung bleibt gleich. Wir wollen das Playoff schaffen», sagt Alain Schüpbach vom Trainerstaff.

Aktuell steht Unihockey Berner Oberland mit einem Punktequotient von 1,25 auf Rang 8 und liegt voll auf Kurs. Der Rückstand auf Laupen ZH (Rang 7/1,3 Punkte) und Winterthur (6/1,36) ist nur gering, während der Vorsprung auf Frauenfeld (9/0,75) und die Floorball Riders (10/0,3) schon beträchtlich anmutet.