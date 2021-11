Anlass abgesagt – Kein Sonntagsverkauf in Langnau Die Vereinigung Pro Langnau findet, wegen der Corona-Auflagen würden zu viele Leute ausgegrenzt. Deshalb sagt sie «das Volksfest» ab. Susanne Graf

Der Sonntagsverkauf entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Publikumsmagnet. Foto: PD / Pedro Neuenschwander

Immer am letzten Sonntag vor dem Advent findet in Langnau ein Sonntagsverkauf mit kulinarischem und musikalischem Rahmenangebot statt. Er ist in Langnau längst zur Tradition geworden und zieht jeweils viel Publikum an. Die Vereinigung Pro Langnau (VPL) plante, ihn am 21. November 2021 durchzuführen.

Doch jetzt hat der Vorstand entschieden, den Anlass abzusagen. «Schweren Herzens», wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Der Entscheid habe mit den Corona-Auflagen zu tun, lässt sich OK-Präsidentin Daniela Radovanovic zitieren. Sie erklärt: Bei einem Markt dieser Art sei kein musikalisches Rahmenprogramm erlaubt. Essen und Trinken hätte es ausschliesslich als Take-away gegeben. Tische, an denen die Besucherinnen und Besucher hätten verweilen können, wären nicht möglich gewesen – ausser man hätte einen Food-Corner mit strikt begrenzter Besucherzahl oder mit Zertifikatspflicht eingeführt.