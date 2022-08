Die Oberländer am Esaf – «Kein schlechtes, aber auch kein Spitzenresultat» Vier der siebzehn Berner Kränze am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln gingen ins Oberland. Der Mattner Roland Gehrig, technischer Leiter des Berner Verbands, zieht Bilanz. Christoph Buchs

Der 37-jährige Thomas Sempach aus Heimenschwand (oben) stellte in Pratteln seinen letzten Gang gegen Samuel Giger. Foto: Freshfocus

Tag 1 nach dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Die Gemütslage bei Roland Gehrig ist gemischt. Vorab nennt er die Enttäuschung. Sehr wenig fehlte zum fünften Berner Königstitel in Serie. «Mit einem Quäntchen Glück hätte Matthias Aeschbacher den Schlussgang gewonnen», sagt der technische Leiter des Bernisch-kantonalen Schwingerverbands. «Aber letzt lich müssen wir zufrieden sein.» Siebzehn Kränze holten die Berner. Das sind zwei mehr als am letzten «Eidgenössischen», aber zwei weniger, als die Zielsetzung vorgab.