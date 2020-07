Schulraumplanung Thunstetten – Kein neues Schulhaus vor 2023 Über den Kredit für den neuen Schulraum kann erst im Frühjahr abgestimmt werden. Der Neubau verzögert sich somit erneut. Das sei aber kein Problem, sagt der Gemeindepräsident. Sebastian Weber

Die Gemeinde Thunstetten will im Byfang zusätzlichen Schulraum schaffen. Doch der Neubau verzögert sich. Foto: Marcel Bieri

Zuerst hiess es Frühjahr 2019, später dann Herbst 2020. Nun musste die Abstimmung für den Schulraum in Thunstetten-Bützberg erneut verschoben werden. Über den Kredit wird nun, wie der Gemeinderat diese Woche die Bevölkerung in einem Brief informierte, frühestens im Frühjahr 2021 abgestimmt. Genauer gesagt, sollen den Stimmbürgern dann gleich zwei Kredite vorgelegt werden: Einen für den geplanten Neubau im Byfang und einen für die nötigen Sanierungen der Gemeindeliegenschaften.