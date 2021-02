Lauterbrunnen: Chefwechsel nach vier Jahren – Kein neuer Vertrag für den Basisleiter Uneinigkeiten in der Ausarbeitung eines neuen Mandatsvertrags führen zur Trennung zwischen der Air-Glaciers und ihrem Basisleiter. Bruno Petroni

Die Lauterbrunner Helikopterbasis der Air-Glaciers mit dem bereit stehenden Rettungshelikopter EC-135. Foto: Bruno Petroni

Vier Jahre lang war Michael Jaun Basisleiter der Air-Glaciers in Lauterbrunnen. Jetzt ist seine Zeit als Fulltime-Pilot und Chef des Heliports abgelaufen.

«Es gelang leider nicht, den mit unserem Basisleiter und Pilot Michael Jaun bestehenden Mandatsvertrag, den wir aufgelöst hatten, in eine für beide Seiten befriedigende Übereinkunft für die weitere Zusammenarbeit zu führen.» Aus einem Informationsschreiben der Air-Glacier

Das Luftfahrtunternehmen orientierte seine Kundschaft am Samstag mit einem Informationsschreiben: «Wir bereiten uns seit einigen Monaten darauf vor, uns den zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu stellen und damit eine nachhaltige Zukunft zu sichern.» Diese Neuausrichtung führe dazu, dass die Air-Glaciers-Basisleitung in Lauterbrunnen neu besetzt werden müsse. «Es gelang leider nicht, den mit unserem Basisleiter und Pilot Michael Jaun bestehenden Mandatsvertrag, den wir aufgelöst hatten, in eine für beide Seiten befriedigende Übereinkunft für die weitere Zusammenarbeit zu führen.»