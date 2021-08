Wechsel auf Ende Jahr – Kein Mischfutter mehr aus Fraubrunnen Die Mühle Fraubrunnen gibt die Produktion von Mischfutter auf und übergibt sie an die Burgdorfer Kunz Kunath AG. Acht Mitarbeitende wechseln den Arbeitsort.

Vor kurzem hat die Kunz Kunath AG ein 60 Meter hohes Silo in Betrieb genommen. Foto: Beat Mathys

Die Kunz Kunath AG in Burgdorf übernimmt das Mischfuttergeschäft der Mühle Fraubrunnen Hans Messer + Co. AG. Die Produktion in Fraubrunnen wird bis Ende Jahr eingestellt und in die Emmestadt verlegt. Das schreiben die beiden Firmen in einer Medienmitteilung.

Von diesem Wechsel sind 20 Mitarbeitende betroffen. «10 Personen wechseln intern in die Produktion von Backmehl, deren 8 zügeln nach Burgdorf», erklärt Alexander Messer, Besitzer und Geschäftsführer der Mühle Fraubrunnen, auf Anfrage. Zwei Personen verlieren ihre Stelle und sind auf der Suche nach einer neuen Lösung. «Wir unterstützen sie dabei», so Messer, «das ist uns wichtig.»