Restaurant in Interlaken – Kein Lohn: Das Tea-Room Runft ist zu «Keine Gehaltszahlungen» ist die kurze Begründung des Personals für die kurzfristige Schliessung des Interlakner Gastrobetriebs. Bruno Petroni UPDATE FOLGT

Angerannte Gästin: Confiserie Tea-Room Runft ist seit Dienstagnachmittag wegen offenbar ausstehender Lohnzahlungen zu. Foto: Bruno Petroni

Mittwochmorgen um zehn Uhr hinter dem Tea-Room Runft in Interlaken-West: Ein grosser Teil des 16-köpfigen Personals steht geschlossen an der Sonne und bespricht sich. Einige von ihnen haben ihre Kleinkinder bei sich. «Keine Gehaltszahlungen», sagt einer von ihnen auf die Frage, was der Grund dafür sei, dass das Runft-Team nicht wie gewohnt bei der Arbeit sei.