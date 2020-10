Ski-Weltcup ohne Zuschauer – Kein Live-Publikum an den Weltcup-Rennen Die Ski-Weltcuprennen finden 2021 als reines Fernsehereignis statt. Publikum ist wegen der Corona-Situation auch in Adelboden und Wengen nicht zugelassen.

So, aber anders: 2021 findet auch die Lauberhorn-Abfahrt ohne Live-Publikum statt. Foto: Christian Pfander

Die Ski-Weltcuprennen und das Weltcup-Skispringen finden wegen der anhaltenden Pandemie in der kommenden Saison «grundsätzlich ohne Zuschauer» statt. Das teilte der Sportverband Swiss-Ski am Freitagmorgen mit. In St. Moritz, Adelboden, Wengen, Crans-Montana und Lenzerheide sowie in Engelberg werden keine Zuschauer-Tribünen aufgebaut; auf Fan-Villages und Festzelte rund um den Zielbereich und in den Weltcup-Orten wird verzichtet. Auch öffentliche Siegerehrungen und Startnummernauslosungen werden in der nächsten Saison fehlen.

Oberstes Ziel von Swiss-Ski und den Schweizer Weltcup-Veranstaltern sei es, im Weltcup-Winter 2020/21 alle Heim-Events trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich durchzuführen, schreibt der Verband. «Gleichzeitig sollen die gesundheitlichen Risiken für alle beteiligten Personengruppen minimiert werden.» Seit mehreren Wochen befänden sich die Weltcup-Veranstalter und Swiss-Ski in einem intensiven Austausch mit verschiedenen Stakeholdern, insbesondere auch mit Swiss Olympic.

Anpassungen vorbehalten

«Zusammen mit Swiss-Ski werden die Schweizer Weltcup-Veranstalter die Covid-19-Situation weiterhin intensiv verfolgen und in engem Austausch mit den nationalen und kantonalen Behörden bleiben», steht im Communiqué weiter. Sie behalten sich vor – je nach Entwicklung der Pandemie in der Schweiz –, Anpassungen beim Zuschauerkonzept vorzunehmen.

Mit dem gemeinsamen Entscheid, grundsätzlich keine Zuschauer zu den Wettkämpfen zuzulassen, erhalten die Veranstalter gemäss Swiss-Ski «verhältnismässig früh» Planungssicherheit. Dass sämtliche Weltcup-Veranstaltungen – Stand heute – wie geplant durchgeführt werden können, sei zu einem grossen Teil dem Stabilisierungspaket des Bundes für den Schweizer Sport zu verdanken.

nik/pd