Die Loubegaffer – Kein Lauf, kein Alkohol und ein Baby Fast der ganze Gemeinderat schwänzt den Grand Prix. Der Stadtpräsident kämpft gegen den Alkoholverkauf. Das sind die News aus Berns Gassen.

Die Sängerin Jaël Malli (42) hat auf Instagram ihre Schwangerschaft verkündet. «Ein kleines Hallo von mir und Babybauch aus dem Büro», schreibt sie. Die Ex-Lunik-Frontfrau behält weitere Details über die freudige Botschaft für sich. Es ist ihr zweites Kind, 2017 bekam sie ihren Sohn Eliah. Die Loubegaffer gratulieren.

Am Wochenende haben sich die Loubegaffer gleich zweimal in Menschenmengen getummelt: einmal freiwillig als Zaungast am 40. Grand Prix von Bern. OK-Präsident ist SP-Nationalrat Matthias Aebischer. Er hatte an diesem Tag keine Zeit, um am populären Volkslauf mitzulaufen. Doch er hatte würdige Vertretung aus seiner Familie: Seine Partnerin und Zürcher Nationalrätin Tiana Angelina Moser hat die 10 Meilen in 1 Stunde und 41 Minuten absolviert. Eine starke Leistung, die Loubegaffer gratulieren.

Auch Gemeinderätin Franziska Teuscher war am Lauf dabei. Die 64-jährige Grüne startete beim Altstadt-Grand-Prix und spulte die 4,7 Kilometer innert 27 Minuten und 8 Sekunden ab. Sie ist denn auch die Einzige des Berner Gemeinderats, die mit den 20’114 Läuferinnen und Läufern durchgebissen hat. In der Rangliste erwartet hätten die Loubegaffer SP-Gemeinderat Michael Aebersold, der uns mal erzählte, dass er nicht einmal, sondern gleich zweimal auf den Gurten rennt. Wie der SP-Mann den Loubegaffern verraten hat, musste er wegen seiner schmerzenden Bandscheibe die Sportart wechseln. Er ist nun unter die «Gümmeler» gegangen und fährt Rennvelo.

Michael Aebersold liess sich als Läufer inszenieren, als er sich im Oktober 2016 erstmals als Gemeinderatskandidat für die SP aufstellen liess. Foto: Iris Andermatt

Unfreiwillig in Menschenmengen gerieten die Loubegaffer am Sonntag, als sie just zum gleichen Zeitpunkt am Bahnhof eintrafen wie die angereisten Kurvenfans des FC St. Gallens. Das Ostschweizer Team traf im Cupfinal auf den FC Lugano im Wankdorf. Die Stadt Bern in fremden Farben und nicht in Gelb-Schwarz getaucht zu sehen, ist ein ungewohnter und fast unheimlicher Anblick. Ungemütlich sind Fanmärsche jeweils für Berns Sicherheitschef Reto Nause. Mit diesem Riesenevent sei ihm verziehen, dass er am Tag davor nicht am GP mitgelaufen ist. Wohler ist dem Mitte-Politiker bekanntlich auf dem Tennisplatz.

In diesen Tagen stimmen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Migros Aare darüber ab, ob diese in ihren Filialen bald Alkohol verkaufen darf. Wie die Brotgeber des Loubegaffer kürzlich berichteten, ist der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried extra Genossenschafter geworden, um dagegen zu stimmen. AvG – selbst ernanntes «Migros-Kind» – macht zugleich auch in der Abstimmungskampagne des Blauen Kreuzes mit, wo er mit einem kämpferischen Statement auffällt: «Das Erbe Duttweilers bewahren: Die Migros bleibt alkoholfrei!»

So offensiv der Berner Stapi im digitalen Raum für das Anliegen wirbt, so defensiv gibt er sich bei weiteren Nachfragen. «Alec von Graffenried hat seinen Aussagen in den sozialen Medien nichts hinzuzufügen und möchte sich nicht weiterführend dazu äussern», lässt Lukas Schwab, Mediensprecher der Stadt Bern, auf eine Anfrage ausrichten.

Stadtpräsident Alec von Graffenried mit Gemeinderätin Franziska Teuscher und Stadtbaumeister Thomas Pfluger im frisch sanierten «Weyerli». Foto: Adrian Moser

Ist von Graffenried mit seinem Abstimmungskampf bei der Migros Aare etwa in Ungnade gefallen? Wegen des verschleppten Umbaus der Marktgasse-Filiale gilt die Stimmung zwischen dem orangen Riesen und der Stadt Bern bekanntlich als vorbelastet. Bei der Migros Aare winkt man aber ab: Man begrüsse es, dass auch Politikerinnen und Politiker am Abstimmungskampf teilnähmen. «Die lebhafte Diskussion zeigt eindrücklich, dass die Migros-Demokratie lebt und die Migros-Gemeinschaft diese Frage offen diskutieren kann», sagt Andrea Bauer, Mediensprecherin der Migros Aare.

