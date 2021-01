Indem d ie Regierung einen zweiten Lockdown beschloss, hat sie auch Alain Berset abgeschirmt : Die Bundesräte Ueli Maurer, Guy Parmelin und Alain Berset kurz vor der Medienkonferenz in Bern, an der ein erneuter Teil-Lockdown verkündet wurde (13. Januar 2021). Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Inzwischen hat der Bundesrat vollends den Kopf verloren. Statt alle Energie darauf zu verwenden, das Impfen gegen das Coronavirus zu beschleunigen, statt die Altersheime entschlossen zu schützen, wo die meisten Toten zu beklagen sind, setzt unsere Landesregierung auf einen zweiten Lockdown – es werden Geschäfte massakriert, obschon kaum erwiesen ist, dass sich hier die Seuche speziell verbreitete, es werden weiterhin Beizen ausgelöscht, was ebenso wenig bewirken dürfte, es werden Regeln aufgestellt, die niemand versteht, und andere aufgehoben, die man noch nie verstanden hat. Was wir aber begreifen: Diese Bundesräte, nicht alle, aber fast alle, handeln weder klug noch überlegt, sondern in Panik. Das ist kein Untergang des Landes, aber ein Untergang der Nerven. Was ist diesen Bundesräten nun wichtiger? Menschenleben zu retten oder die eigene Reputation?