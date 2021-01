Oberstufenzentrum Zollbrück – Kein Klassenzimmer, aber jedem sein fixer Arbeitsplatz Die Gemeinden Lauperswil und Rüderswil wollen den Siebt- bis Neuntklässlern künftig einen Unterricht bieten, den es so im Kanton Bern noch nirgends gibt. Susanne Graf

Fast wie in einem Grossraumbüro: Die Lernlandschaft der Sekundarschule Pratteln im Sommer 2016. Foto: Noah Brudsche

In Langnau gab der Vorentscheid für ein neues Schulmodell an der Oberstufe zu reden. Viele können sich nicht vorstellen, wie künftig effizient gelernt werden soll, wenn Real- und Sekundarschulniveau im gleichen Klassenzimmer unterrichtet werden.

In Zollbrück wollen die Gemeinden Rüderswil und Lauperswil ebenfalls ein Oberstufenzentrum realisieren. Sie gehen mit der anvisierten Unterrichtsform gar noch einen Schritt weiter in die Moderne als die Langnauer. Die mit der Reorganisation beauftragte Arbeitsgruppe hat sich zwar grundsätzlich für das im Kanton Bern längst etablierte Modell 3b entschieden: Nur in den Hauptfächern wird zwischen Sekundar- und Realschüler unterschieden.