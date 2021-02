Konditorei Wisler, Langnau – Kein Interesse mehr am Bärenplatz Christoph Wisler mag nicht mehr warten, bis am Bärenplatz dereinst gebaut wird. Er will mit seiner Konditorei nun doch nicht umziehen. Susanne Graf

Christoph Wisler vor seiner Confiserie, in der aktuell umgebaut wird. Foto: Adrian Moser

Die Abstimmung über die Planvorlage am Bärenplatz naht. Am 7. März entscheidet das Langnauer Stimmvolk darüber, ob dort, wo heute Autos stehen, dereinst ein grosses Wohn- und Geschäftshaus gebaut wird. Weil aus Kreisen der SP und des Vereins Dorfbild Langnau das Referendum dagegen ergriffen wurde, kommt das Geschäft nun an die Urne.

Immer hiess es, Christoph Wisler werde mit seiner Konditorei und dem Tea-Room, das er angrenzend an den heutigen Parkplatz betreibt, in die neuen Räume umziehen. Umso erstaunter nimmt man nun in Langnau zur Kenntnis, dass im Laden und Tea-Room umgebaut wird.