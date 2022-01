Lauberhornrennen 2022 – Kein Imageschaden für Wengener Hotellerie Gemäss Tourismusdirektor Rolf Wegmüller hat die Absage der Lauberhornrennen 20221 keinen nachhaltigen Schaden angerichtet. Bezüglich Hotel-Auslastung herrscht «Courrant normal». Christoph Buchs

Nach den abgesagten Rennen 2021 sind die Hotels in der Lauberhorn-Woche 2022 wieder ausgebucht. Foto: Christoph Buchs

In Wengen ist man für die Lauberhornrennen 2022 bereit: Die Pisten, das OK, die Athleten, der Staff – und auch das Wetter macht mit. Bis einschliesslich Sonntag ist praktisch durchgehend ein wolkenloser Himmel bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt angekündigt. Perfekte Bedingungen also.

Vergessen scheinen die dunklen Wolken, die vor einem Jahr am Lauberhorn aufgezogen sind. Praktisch im letzten Moment, am Montag der Rennwoche, wurde dem Anlass der Stecker gezogen. Auf Geheiss der kantonalen Gesundheits- und Wirtschaftsdirektion. Grund: eine Anhäufung von Corona-Fällen im Dorf. Der Entscheid hatte weitreichende Konsequenzen nach sich gezogen. Finanziell für die Veranstalter, aber auch touristisch, wie der Wengener Tourismusdirektor Rolf Wegmüller rückblickend sagt.