Absage in Interlaken – Kein Ice Magic wegen drohendem Strommangel Im kommenden Winter wird keine Eislauflandschaft auf der Interlakner Höhenmatte erstellt – die Veranstalter sagen den Anlass wegen der drohenden Strommangellage ab. UPDATE FOLGT

Spass auf Kufen: Eine Aufnahme vom vergangenen Februar. Foto: Bruno Petroni

Seit einigen Jahren lockt auf der Höhenmatte in Interlaken im Winter –mit einem Unterbruch 2020/21 – jeweils eine Eislandschaft. Nicht aber kommende Saison: Die Veranstalter haben den Anlass Ice Magic abgesagt, wie sie am Freitagmorgen mitteilten. Als Grund geben sie die drohende Strommangellage an. Damit sei das Risiko für eine Durchführung zu hoch.

Die Planung und Umsetzung für den Event Ice Magic Interlaken benötige viel Vorlaufzeit, ist einem Communiqué der organisierenden Vereins Chance Winter zu entnehmen. In den kommenden Wochen müssten die Aufträge an die Lieferanten vergeben werden.

Unsicherheit zu gross

«Der Vorstand des Vereins Chance Winter – namentlich Interlaken Tourismus (TOI), Jungfrau World Events (JWE), Hotelier-Verein Interlaken (HVI) sowie die umliegenden Gemeinden – schätzt jedoch das Risiko der drohenden Strommangellage als zu hoch ein, um die nötigen Zusicherungen zu sprechen», steht in der Mitteilung. Er habe deshalb an seiner letzten Sitzung «den bedauerlichen Entscheid» fällen müssen, im kommenden Winter auf Ice Magic Interlaken zu verzichten.

«Interlaken wird auch im kommenden Winter zu Winterlaken – leider ohne Ice Magic Interlaken», wird Daniel Sulzer, Präsident des Vereins Chance Winter und Tourismus-Direktor, im Communiqué zitiert. Es werde aber ein attraktives Programm geben. Was genau werden die verschiedenen Akteure in den kommenden Wochen bekannt geben. «Die Gemeinde Interlaken nimmt sich beispielsweise der Frage bezüglich dem Interlakner Weihnachtsmarkt an», schliesst die Mitteilung.

