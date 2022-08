Hospiz in Merligen geplant – Kein Haus mit traurigem Charakter Sterben ist ein Teil des Lebens. Es soll würdevoll geschehen. Manchmal benötigt es dafür spezielle Orte – wie ein Hospiz. In Merligen ist eines in Planung. Roger Probst Marius Aschwanden

Ein Teil des Projektteams des Hospizes in Merligen (v.l.): Christof Schranz, Gracia Schär, Karin Ings-Santschi und Philemon Zwygart. Im Hintergrund sieht man die Parzelle, wo das Hospiz entstehen soll. Foto: Patric Spahni

In der Schweiz sterben immer mehr Menschen. Dieser Fakt hat nichts Beunruhigendes, sondern ist in erster Linie dem demografischen Wandel der Gesellschaft geschuldet. Während heute jedes Jahr rund 70’000 Menschen sterben, werden es gemäss Prognosen in zwanzig Jahren rund 90’000 Personen sein.