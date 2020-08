Umstrittene Fäll-Aktion in Amsoldingen – «Kein Grund, die Sommerlinde zu fällen» Mit der Fondation Franz Weber wehrt sich eine prominente Organisation gegen die geplante Fällung der grossen Linde beim Schulhaus Amsoldingen. Andreas Tschopp

Die markante Linde vor dem Schulhaus in Amsoldingen soll nach der Meinung zweier Naturschutzorganisationen stehen bleiben und gepflegt werden. Foto: Andreas Tschopp

«Wir empfehlen dringend den Erhalt des Baumes. Es gibt keinen Grund, diese Sommerlinde zu fällen», hält Fabian Dietrich, Baumpflegespezialist mit eidgenössischem Fachausweis aus Därligen, fest in seinem Baumzustandsbericht, den er für die Fondation Franz Weber (FFW) mit Sitz in Bern erstellt hat. Der Bericht dient als Grundlage für die Einsprache, welche die FFW beim Regierungsstatthalteramt Thun deponiert hat gegen das von der Gemeinde Amsoldingen gestellte Gesuch zur Fällung der Linde am Rande des Schulhausplatzes, die bisher geschützt ist.