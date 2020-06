Berner Stadtfinanzen – Kein Geld mehr für Luxus Der Stadtrat fordert den Gemeinderat auf, bei Bauprojekten künftig genauer hinzusehen, was nötig ist und was nicht. Die Velobrücke ist aber noch nicht vom Tisch. Benjamin Bitoun

Angesichts der angespannten Finanzlage wird die Arbeit von Gemeinderat Michael Aebersold ganz genau beobachtet. Foto: Raphael Moser

Rote Zahlen, schrumpfende Eigenmittel und Sparpakete bis 2024 – die finanziellen Aussichten der Stadt Bern sind nicht rosig. Deshalb befasste sich das in der Wankdorfhalle tagende Stadtparlament mit den grundlegenden Fragen. Soll die Stadt trotz schmelzender Eigenmittel wie geplant in den nächsten acht Jahren 1,5 Milliarden Franken in die Sanierung der bestehenden Infrastruktur und Neubauten investieren? Wenn nein: Wo genau soll der Rotstift sinnvollerweise angesetzt werden? Oder soll sich die Stadt stärker neu verschulden und auf Pump bauen?