Thun: Kanton streicht Beitrag – Kein Geld mehr aus Lotteriefonds für das Neue Schloss Diverse Schlösser in der Region werden weiter vom Kanton mit Lotteriefonds-Beiträgen unterstützt. Nicht mehr auf der Liste ist das Neue Schloss Thun.

Blick von oben auf das Neue Schloss Thun, in dem die Schlossberg Thun AG das Restaurant Schlossberg betreibt. Foto: Christoph Gerber

Der Regierungsrat des Kantons Bern beantragt dem Grossen Rat für die Jahre 2023 bis 2024 Beiträge aus dem Lotteriefonds von jährlich 4,6 Millionen Franken – und zwar für Erhalt und Pflege von national bedeutenden Baudenkmälern im Kanton, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Zusätzlich beantragt er für Instandsetzungsmassnahmen einen Rahmenkredit von insgesamt rund 9 Millionen Franken, wie er mitteilt.

«Mit den Anfang 2021 in Kraft getretenen neuen gesetzlichen Grundlagen für Geldspiele wurden die Beitragskriterien präzisiert», heisst es im Communique weiter. Aufgrund dieser angepassten Anforderungen komme es zu Wechseln bei den unterstützten Organisationen. Weiterhin unterstützt werden im Oberland die Schlösser Hünegg, Oberhofen und Spiez. Nicht weiter unterstützt wird unter anderem das Neue Schloss Thun direkt neben dem Donjon.

«Die Institutionen sollen aber während zweier Jahre Übergangsbeiträge erhalten, um die finanziellen Auswirkungen abzufedern», schreibt der Kanton. Was bedeutet das für die Schlossberg Thun AG, die im Neuen Schloss das Restaurant Schlossberg betreibt? Das sei aktuell noch nicht klar, sagt Geschäftsführerin Susanne Kiener auf Anfrage. «Wir wurden früh in Kenntnis gesetzt, dass wir in Zukunft keine Beträge mehr erhalten werden, und haben einen Antrag für die zweijährige Übergangsfrist gestellt.»

mik

Fehler gefunden?Jetzt melden.