Session des Grossen Rates – Kein Gehör für Leissiger «Sonderzug» Züge sollen in Leissigen nicht nur kreuzen, sondern auch Gäste ein- und aussteigen lassen. Mit dieser Forderung blieb Anne Speiser-Niess chancenlos. Nik Sarbach

Die Leissigerinnen und Leissiger müssen künftig mit Bus statt Zug vorliebnehmen. Foto: BOM

Am Montag stimmte der Grosse Rat auch über eine Motion zur Verkehrssituation am linken Thunerseeufer ab. In dieser fordert die SVP-Grossrätin Anne Speiser-Niess (SVP) den Regierungsrat dazu auf, im Rahmen des Projektes «Kreuzungsstelle Leissigen» an den Bahnhöfen Leissigen und Därligen behindertengerechte Haltekanten zu bauen.