Vielseitiger Seelsorger – Kein fremdes Terrain für einen Reformierten Fred Palm aus Herzogenbuchsee ist Pfarrer in Huttwil – aber auch Polizei- und Feuerwehrseelsorger in Luzern. Ein Besuch bei ihm in der Leuchtenstadt. Jürg Rettenmund

Nur als Beobachter dabei: Fred Palm bei einem Gesprächstraining von Polizisten im Ausbildungszentrum der Luzerner Polizei. Foto: Marcel Bieri

Ein modernes Geschäftshaus im Industriegebiet Ibach im Norden von Luzern. Fred Palm nimmt in einem Sitzungszimmer Platz. Mit ihm am Tisch sind drei weitere Männer. Sie stellen sich gegenseitig vor. Der jüngere hat vor wenigen Monaten die Polizeischule in Hitzkirch abgeschlossen und absolviert nun sein zweites Ausbildungsjahr bei der Luzerner Polizei. Er wird hier im Ausbildungs- und Logistikzentrum der Polizei eine belastende Situation schildern, mit der er sich konfrontiert sah.

Er wird diese anschliessend mit seinen Kollegen besprechen, die mehr Erfahrung haben als er. Die beiden sind sogenannte Peers. Sie sind dafür ausgebildet, ihren Kolleginnen und Kollegen dabei zu helfen, belastende Erlebnisse zu verarbeiten. «Ich», sagt Fred Palm, «bin hier heute nur als Beobachter dabei.» Der Journalist und der Fotograf der Zeitung verlassen den Raum nach dem Fototermin, denn die Inhalte der Gespräche sind vertraulich.