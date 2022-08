Ärger bei Beiz am Quai in Thun – Kein Fest neben dem Fest Die Galerie Boutique Bar wollte am Thunfest-Tag ebenfalls zur Feier laden – mit DJs und Tanz auf dem Aarequai. Doch das Polizeiinspektorat legte sein Veto ein. Michael Gurtner

Ein Archivbild aus dem Inneren der Galerie Boutique Bar. DJs und Tanz draussen auf dem Aarequai waren am Samstagabend nicht möglich. Foto: PD

«Wundertüte»: Unter diesem Namen wollte Gage Plecic am Samstagabend vor seiner Galerie Boutique Bar am Thuner Aarequai den Gästen einen Abend mit DJs, Aussenbar und Grill bis morgens um 2 Uhr bieten. Stattdessen erlebte er sein blaues Wunder: «Das Polizeiinspektorat der Stadt hat uns darüber informiert, dass am Thunfest ab der Sinnebrücke keine Überzeitbewilligung mehr herrscht und Musik im Freien daher verboten ist», schrieb Plecic auf Facebook.