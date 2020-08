Eidgenössisches Musikfest – Kein Fest im Mai 2021 Aufgrund der unsicheren Lage hat das OK des Eidgenössischen Musikfestes, das im kommenden Mai in Interlaken stattgefunden hätte, beschlossen, das Fest abzusagen.

Die Musikgesellschaft Ringgenberg wäre einer der Trägervereine des Festes gewesen. Foto: PD

Die Corona-Situation hat Auswirkungen auf die Vorbereitungen des 35. Eidgenössischen Musikfests Interlaken 2021. Nach gut zweieinhalbjähriger Planungszeit hat das OK beschlossen, das geplante Fest vom 13. bis 16. Mai 2021 nicht durchzuführen. Das geht aus einer am Donnerstag versandten Mitteilung hervor.

«Die gesundheitlichen Risiken und die fehlende Planungssicherheit gaben den Ausschlag für den Entscheid in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Blasmusikverband SBV, die Vorbereitungsarbeiten per sofort einzustellen», heisst es weiter.

«Nach aktuellen Erkenntnissen werden wir im Mai 2021 die Sicherheit aller teilnehmenden Musizierenden und rund 100'000 geplanten Besuchern nicht gewährleisten können», lässt sich Peter Flück, OK-Präsident EMF21, zitieren. «Wir bedauern den Entscheid sehr, aber die Gesundheit aller Teilnehmer hat oberste Priorität und dazu müssen wir auch unsere Verantwortung für den laufenden, finanziellen Aufwand wahrnehmen.»

Auch 2022 kein Fest

Nationale Anlässe dieser Grössenordnung würden eine lange Vorbereitungszeit benötigen und könnten ihre Ausstrahlung als national verbindendes Fest nur in einem unbeschwerten Umfeld vollumfänglich entfalten, so das OK. In der aktuellen Corona-Situation würden die Veranstalter nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung im Mai 2021 mit Freude und in Scharen an ein Musikfest reisen würde.

Die bereits entstandenen Kosten hoffen die Veranstalter über verschiedene Partnerschaften abdecken zu können. Das EMF21 kann nicht um ein Jahr verschoben werden, ohne den Turnus der verschiedenen Kantonalfeste im ganzen Land zu stören.

Die nächste ordentliche Austragung eines Eidgenössischen Musikfests ist im ersten Halbjahr 2026 vorgesehen und der Verein «Eidgenössisches Musikfest Interlaken 2021» wird an der ordentlichen Vereinsversammlung vom 7. September mit den Trägervereinen über eine Durchführung im Jahr 2026 entscheiden. Das OK EMF21 empfiehlt dem Verein eine Durchführung im 2026 zu beschliessen.

pd