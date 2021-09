Verkehr rund um Thun – Kein Entscheid in Sachen Einbahnregime Der runde Tisch zum Thuner Innenstadtverkehr beschloss Sofortmassnahmen wie etwa den Einsatz von Verkehrsdiensten, um den Stau entlang des rechten Seeufers zu mindern. UPDATE FOLGT

Beim Lauitorkreisel stadteinwärts staut sich oft der Verkehr. Foto: Patric Spahni

Über die zumindest temporäre Aufhebung des Einbahnregimes durch die Thuner Innenstadt, die die Delegierten vom rechten Seeufer fordern, herrscht Uneinigkeit. Das ist nicht neu, und das hat sich auch an der Sitzung am runden Tisch des Thuner Verkehrsforums vom Mittwochabend nicht geändert.

Die Meinungen zu den Zielen und zum Erkenntnisgewinn eines Verkehrsversuchs zur Aufhebung des Einbahnverkehrs in der Innenstadt würden weit auseinandergehen, ist in der Mitteilung zu lesen, die die Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) am Freitagmorgen versendet hat. Im November treffen sich die Delegierten erneut, um die Diskussion fortzuführen. Und auch, um die Sofortmassnahmen definitiv zu verabschieden, die am Mittwoch beschlossen wurden.

Diese sollen Linderung bringen in Sachen Stau entlang des rechten Seeufers, und das möglichst schnell. Die Delegierten, der Oberingenieurkreis I und die Stadt Thun haben das Verkehrsplanungsbüro beauftragt, ein «geeignetes Bündel» von Sofortmassnahmen vorzubereiten, sodass die notwendigen Gelder vom Kanton freigeben und die Realisierung angegangen werden können.

Zeitweise Tempo 30

Dabei geht es vor allem um die Optimierung des Verkehrsflusses in der abendlichen Stosszeit, beispielsweise durch den versuchsweisen Einsatz von Verkehrsdiensten an den Kreiseln Schlossberg und Lauitor, Verbesserungen des Verkehrsablaufs in der Marktgasse (Bushaltestelle), Tempo 30 am stadtnahen rechten Seeufer zwischen 15 und 18 Uhr und die Bevorzugung der stadteinwärts fahrenden Busse.

Auch zum Veloverkehr auf dem Aarequai werden Sofortmassnahmen vorgeschlagen, so etwa die bessere Signalisation der Velozugänge zum Aarequai. Die Massnahmen werden nun so weit detailliert und allenfalls ergänzt, dass ihre Kosten klar abgeschätzt und ihre Finanzierung sichergestellt werden können, heisst es in der Mitteilung weiter.

Dazu gehören auch die Planung und Kosten einer unerlässlichen Wirkungskontrolle. Diese Entscheidungsgrundlagen sollen nach den Herbstferien vorliegen. Nach der Bereitstellung des Ausführungskredits und der Beschaffung der erforderlichen Ausrüstung und Dienstleistungen ist eine Umsetzung ab März 2022 realistisch.

Schutz der Wohnquartiere

Das Planungsbüro präsentierte am runden Tisch ausserdem Vorschläge zum Schutz der Wohnquartiere am Hang des rechten Seeufers. Dazu fanden auch bereits Gespräche mit den Gemeinden statt. Der Kanton empfiehlt den Gemeinden den Einsatz von temporären Fahrverboten bei den Einmündungen von fünf Gemeindestrassen in die Staatsstrasse.

Die Fahrverbote mit Zubringerdienst könnten an den kritischen Wochenenden jeweils am Nachmittag aufgestellt und durch Personal, das den Verkehr lenkt, durchgesetzt werden. Im Bereich Mobilitätsmanagement wird vorgeschlagen, mit Sharing-Angeboten, Mitfahrgelegenheiten, vermehrtem Homeoffice und Co-Working-Spaces das Verkehrsaufkommen zu reduzieren.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.