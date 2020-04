Urteil gefällt – Kein Bundesgeld für die neue Staumauer der KWO Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, dass die KWO keinen Beitrag des Bundes für das Bauprojekt erhalten. Andreas Tschopp

So soll die neue Staumauer dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Die Kraftwerke Oberhasli (KWO) erhalten vom Bund keinen Investitionsbeitrag an die Erneuerung der Spitallamm-Staumauer am Grimselsee. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht in St. Gallen gab damit dem Bundesamt für Energie (BFE) recht, das Anfang 2019 das Gesuch der KWO für einen Investitionsbeitrag an den Ersatz der Spitallamm-Staumauer am Grimselsee abgelehnt hatte.