Schweizer Eishockey – Kein Absteiger und ein Vor-Playoff Die Schweizer Eishockeyclubs sollen kurzfristig mehr Planungssicherheit erhalten. An einer ausserordentlichen Ligaversammlung in Bern wurde eine Modusänderung beschlossen. Marco Keller , Roland Jauch

Der Swiss-League-Champion – hier Langenthal 2019 – wird sich im nächsten Jahr vermutlich gleichzeitig über den Aufstieg in die National League freuen können. Foto: Marcel Bieri/Keystone

Den Spitzenclubs der Swiss League würde der Aufstieg im Frühling 2021 so einfach gemacht wie lange nicht. Kloten, Ajoie, Olten oder andere Interessenten müssen «nur» im Playoff der zweithöchsten Liga obenauf schwingen und zusätzlich die wirtschaftlichen Anforderungen für eine Teilnahme in der National League erfüllen. Die anschliessende Ligaqualifikation fällt weg, damit die National- League-Clubs in Zeiten der grassierenden Coronaunsicherheit wenigstens etwas Planungssicherheit haben und jene Abstiegsangst wegfällt, die in der Vergangenheit oft zu unüberlegten Panikkäufen in letzter Minute verleitete. Das gleiche System gilt auch für My Sports League, wo ebenfalls ein Aufsteiger möglich ist, auch aus der Swiss League wird es hingegen keinen Absteiger geben.

Diese Modusänderung setzte eine notwendige Zweidrittelsmehrheit voraus, die erreicht wurde. Die Sitzung und die Abstimmung fanden dank einer Sonderbewilligung im VIP-Bereich der PostFinance-Arena in Bern statt.

Pre-Playoffs nach skandinavischem Vorbild

Erstmals seit der Saison 2003/04 werden damit voraussichtlich 2021/22 wieder 13 Teams an der Meisterschaft teilnehmen. Damals wurde die Änderung durch den «Fall Abplanalp» nötig. Fribourg-Gottéron hatte in einer Partie gegen Zug verbotenerweise den Verteidiger Sandro Abplanalp eingesetzt, und verlor deswegen Forfait. Rapperswil rückte ins Playoff nach, Zug war als Zehnter gerettet und Langnau hätte nachträglich das Playout bestreiten müssen, konnte und wollte dies aber nicht mehr tun, weil einige Spieler schon abgereist waren.

Erstmals in der knapp 35-jährigen Schweizer Playoff-Historie können sich nach der Qualifikation 10 Teams Chancen auf den Titel ausrechnen. Die Top 6 der Regular Season qualifizieren sich direkt fürs Playoff, die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 ermitteln in einer so genannten «Pre-Playoff»-Runde die beiden letzten Viertelfinalisten, der Siebte trifft dabei auf den Zehnten, der Achte auf den Neunten. Dieser Modus hat sich in Schweden, Finnland und Deutschland über viele Jahre bewährt, gespielt wird Best of 3. Die Clubs, welche die Qualifikation auf den beiden letzten Plätzen beenden, verabschieden sich vorzeitig ins Saisonende. Für die TV-Stationen sind diese zusätzlichen Playoff-Partien ein kleiner Bonus nach den Verlusten dieser Saison aufgrund des vorzeitigen Meisterschaftsabbruchs.

Die Ausländerfrage wird am 17. Juni thematisiert

Bereits am 17. Juni versammeln sich die Clubvertreter wieder, dannzumal zur ordentlichen Ligaversammlung. Dann werden auch Massnahmen zur Kostensenkung thematisiert, namentlich wird darüber befunden, ob die aktuelle Ausländerregelung - vier Söldner dürfen gleichzeitig spielen, acht Ausländerlizenzen darf ein Club pro Saison vergeben - weiter Bestand haben soll. Als Alternative kursiert ein Vorschlag, dass acht Ausländer spielen dürfen. Allerdings würden dann auch all jene Spieler unter diesen Begriff fallen, die gegenwärtig mit einer Schweizer Lizenz spielen, aber nicht für die Nationalmannschaft spielberechtigt sind, beispielsweise Ronalds Kenins, Giovanni Morini oder Dominic Zwerger.