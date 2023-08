Keiko Kawano – Ihre Lächelkurse sind in Japan begehrt Eine 50-Jährige ist zu einer nationalen Berühmtheit geworden. Was man bei ihr lernt? Technisch sauberes Lächeln in fünf Lektionen. Thomas Hahn aus Tokio

«Mehr Lächeln, mehr Glück»: Keiko Kawano in einem ihrer Kurse. Foto: Keystone

Keiko Kawano ist nicht nur eine Trainerin, die Menschen in Japan das Lächeln beibringt. Sie ist selbst eine Lächlerin. Sie lächelt mit Überzeugung und Ausdauer. Beim Willkommensgruss, beim Unterricht, beim Interview. Sie kann das. Gesichtsmuskeltraining war ihre Routine während der 23 Jahre, in denen sie als Sprecherin in Radio und Fernsehen arbeitete.