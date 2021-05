Bernhard Burgener

Braucht der FC Basel neues Kapital, wird Bernhard Burgener gefragt. «Die Frage ist: Warum braucht es Kapital? Und was sind die grossen Herausforderungen? Eine der grössten Herausforderungen ist sicherlich das Stadion. Kein Club in der Schweiz hat so hohe Stadionkosten wie wir.» Burgener sagt, dass hohe Investitionen zur Verfügung gestanden wären, also wohl im Fall eines Centricus-Einstiegs. Man hätte mit diesem Geld auch Dinge am Stadion verbessert und modernisiert.