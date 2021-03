Pausenfazit

Die Führung geht in Ordnung. Die Thuner sind aktiver, bissiger, gewillter und gehen bereits nach 3 Minuten durch Hasler in Führung. Nach einer halben Stunde erhöht Chihadeh auf 2:0. Beide Male patzt die Defensive des FC Winterthur. Das Heimteam wartet noch auf die grossen Chancen. Ob sich daran in der zweiten Halbzeit was ändert? In rund 10 Minuten gehts weiter, wir dürfen gespannt sein.