Thun vor 100 Jahren – Kavallerist verunglückte tödlich Kurz vor Ende der Rekrutenschule kam ein junger Thuner Kavallerist bei einem Unfall ums Leben. Manuel Berger

Ein Bild der Kavallerie-Rekrutenschule in Bern von 1932. Hier hätte Fritz Mejes seinen Abschluss gefeiert. Foto: PD/Wikimedia Commons

Am 31. Juli 1922 berichtete das «Oberländer Tagblatt» von folgendem tragischen Unglücksfall eines jungen Thuner Kavalleristen: «Der 21-jährige Fritz Mejes, Sohn des Pächters Mejes an der Länggasse, der in der morgen Dienstag zu Ende gehenden Kavallerie-Rekrutenschule in Bern stand und gestern Sonntag zum Besuche nach Thun gekommen war, führte einem berittenen Zugsteilnehmer nach Beendigung des Festzuges das Pferd zu dessen Stallung.»