Fahrplan wird ausgedünnt – Kaum Züge durchs Aaretal über Auffahrt Wegen Bauarbeiten kündigen die SBB etliche Zugausfälle über Auffahrt an. So werden etwa direkte Verbindungen zwischen Bern und Thun gestrichen.

Zwischen dem Bahnhof Wankdorf und Bern sowie Zollikofen müssen Weichen erneuert werden. (Archivbild) Foto: Beat Mathys

In der Region Bern kommt es am Auffahrtswochenende zu grossen Fahrplaneinschränkungen. Wie die SBB mitteilen, müssen auf der Ostseite des Bahnhofs Bern zwölf Weichen erneuert werden. Gleichzeitig werden acht Weichen zwischen Wankdorf und Zollikofen saniert. Sie empfehlen, den Bahnhof Bern von Mittwoch, 12. Mai, ab 21 Uhr bis Betriebsschluss am Sonntag, 16. Mai, möglichst zu umfahren.

Der Zugverkehr zwischen Wankdorf und Ostermundigen ist während dieses Zeitraums komplett unterbrochen. Auch direkte Verbindungen zwischen Bern und Thun durchs Aaretal werden gestrichen. Als Ausweichstrecke dient das Gürbetal mit den S-Bahnen 4 beziehungsweise 44. Dort müssen Pendler allerdings mit geringeren Kapazitäten und längeren Reisezeiten rechnen.

Teilweise nur ein Gleis befahrbar

Gemäss der Mitteilungen können zwischen Wankdorf und Bern sowie zwischen Zollikofen und Bern jeweils nur zwei von vier Gleisen benutzt werden, zeitweise sogar nur eines von vier. Dies hat eine weitere Ausdünnung des Fahrplans zur Folge:

Für Reisende von Zürich und Basel nach Bern sowie umgekehrt besteht nur noch stündlich eine schnelle Direktverbindung. Die IC8 Romanshorn–Zürich HB–Bern–Brig, die IC6 Basel SBB–Bern–Brig sowie die EC Basel SBB–Bern–Brig–Domodossola–Milano Centrale werden von Olten nach Thun umgeleitet und verkehren nicht via Bern.

Der IR65 Bern–Biel verkehrt nur zur halben Stunde ab Bern nach Biel, zur vollen Stunde fällt er zwischen Bern und Zollikofen aus.

Der RegioExpress Luzern–Langnau–Bern verkehrt nur bis/ab Bern Wankdorf.

Der RegioExpress Brig–/Zweisimmen–Spiez–Bern verkehrt nur bis/ab Münsingen.

Die Reise ab Bern nach Ostermundigen und Gümligen ist mit dem Zug nicht möglich, nach Bern Wankdorf nur halbstündlich mit der S4/44 und nach Zollikofen viertelstündlich mit der S8 des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS). Es verkehren Bahnersatzbusse zwischen Bern, Wankdorf, Ostermundigen und Gümligen sowie zwischen Wankdorf, Zollikofen und Hindelbank.

Für Reisende zwischen Bern und Brig gibt es zusätzliche InterCity-Direktverbindungen zu den Hauptreisezeiten.

Vor Reiseantritt Online-Fahrplan prüfen

Passagiere werden gebeten, genügend Reisezeit einzuberechnen. Der Online-Fahrplan ist bereits jetzt angepasst. Für Informationen vor Ort setzen die SBB während der Einschränkungen Personal in Bern, Thun, Olten und an den Berner Vorortsbahnhöfen ein. Telefonische Auskunft gibt es beim SBB Contact Center 0848 44 66 88 (kostet 8 Rappen pro Minute).

Nach Abschluss der Hauptarbeiten über Auffahrt wird es Ende Mai und im Juni punktuell zu weiteren Einschränkungen kommen. Diese werden primär auf Wochenenden gelegt – Details wollen die SBB spätestens Mitte Mai kommunizieren.

24-Stunden-Schicht­betrieb

Bei der Erneuerung von Weichen werden zuerst die alten ausgebaut und mit einem Kran aus dem Gleisbett gehoben. Bevor die neuen Weichen eingebaut werden, wird der Schotter gereinigt. Gleichzeitig werden die Fahrleitungen und Stromanlagen untersucht und nötigenfalls angepasst.

Damit die Bauarbeiten so rasch wie möglich abgeschlossen werden können, erfolgen sie im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Dementsprechend bitten die SBB sämtliche Anwohner um Verständnis, dass es auch in der Nacht zu Bau- und Maschinenlärm kommen dürfte.

mb

