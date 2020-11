Verhandlung am Regionalgericht – Kaum Grillfleisch am Knochen Während des Lockdown feierten im Oberaargau 15 Personen eine Party. Das Regionalgericht sprach den mutmasslichen Veranstalter nun frei. Johannes Hofstetter

Das Regionalgericht hat gesprochen: Eine Party letzten Frühling hat für einen jungen Mann doch keine gravierenden Folgen. Foto: Nicole Philipp

Es ist schon seltsam: Was Anfang März noch «Grillplausch» hiess, mutierte zwei Wochen später zur «Widerhandlung gegen die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus durch Organisieren einer privaten Veranstaltung mit mehr als 5 Personen». Wegen dieses Delikts verknurrte die Staatsanwaltschaft einen jungen Langenthaler zu einer Geldstrafe von 450 Franken.

«Der Beschuldigte rief über seinen öffentlichen Instagram-Account dazu auf, an einem Grillfest teilzunehmen, worauf letztlich rund 15 Personen anwesend waren», notierte die Anklagebehörde in ihrem Strafbefehl. Weil die Feiernden nach der Sause versäumten, den Ghüder zu entsorgen, auferlegte die Anklagebehörde dem vermeintlichen Veranstalter zusätzlich eine Busse von 200 Franken plus die Gebühren von 500 Franken.