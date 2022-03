Wie sich Thun entwickeln soll – Kaum freier Wohnraum – das will die Stadt ändern

Was bisher geschah Infos einblenden

Mit der öffentlichen Auflage des revidierten Zonenplans und des revidierten Baureglements startet ab dem 4. März zum wiederholten Mal ein Zeitfenster, in dem sich die Thuner Bevölkerung zu den Plänen und Zielen des Gemeinderats und des städtischen Planungsamts äussern kann – diesmal in Form von Einsprachen.

Los ging es mit den umfangreichen Arbeiten an der Ortsplanungsrevision (OPR) im Frühling 2016. Vorerst erarbeiteten die Behörden das Stadtentwicklungskonzept (Stek) 2035 sowie das Gesamtverkehrskonzept (GVK) 2035, die planerische Grundlagen für die OPR schufen. Interessierte konnten sich anlässlich mehrerer Workshops und bei der Mitwirkung einbringen. Im Dezember 2018 verabschiedete der Gemeinderat Stek und GVK: In fünf strategischen Schwerpunkten wurde unter anderem festgehalten, wo und wie künftig Wohnraum geschaffen, wie Grün- und Freiräume integriert oder wie der Verkehr abgewickelt werden soll.

In der Folge nahmen die Behörden die eigentliche Revision von Baureglement und Zonenplan in Angriff. Auch hierzu fand zwischen November 2019 und Januar 2020 eine öffentliche Mitwirkung statt, an der sich 570 Teilnehmende (grösstenteils Privatpersonen) beteiligten.

Aufgrund der gemachten Eingaben passte die Stadt die zwei Reglementarien in verschiedenster Hinsicht an. Anschliessend wurden die Dokumente beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht – was abermals Anpassungen nach sich zog, die nun abgeschlossen sind. Zu den wichtigsten Neuerungen in der künftigen baurechtlichen Grundordnung zählen unter anderem der Arealbonus (Ermöglichung höherer Bauten, wenn mehrere Parzellen gemeinsam beplant werden), der Wechsel von der Ausnützungs- zur Grünflächenziffer, die Abschaffung der Attikaregelung oder Anpassungen bei den Grenzabständen zwischen Parzellen. (gbs)