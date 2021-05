Thinktank ohne Kontrolle – Kauft sich Milliardär Alfred Schindler ein Uni-Institut? Mit privaten Mitteln gründen Liberale an der Uni Luzern eine Denkfabrik. Wie viel Geld geflossen ist und was sie vorhaben, verraten die Involvierten nicht. Andreas Tobler

Erhält eine Blackbox, die sich fast vollständig der öffentlichen Kontrolle entzieht: An der Universität Luzern soll ein neues Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik entstehen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Christoph Schaltegger hat ein Problem: Im Dezember hat sich der Wirtschaftsprofessor einen Wunsch erfüllt und an der Universität Luzern ein Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik aufgegleist, dessen Direktor er selbst wird. Aber über das neue Institut sprechen kann und will der 49-Jährige nicht. Er, der sonst so oft und gerne in den Medien ist. Noch nicht mal sagen will er, ob das Institut seine Idee war. «Dazu macht Herr Schaltegger keine Angaben», teilt die Universität Luzern auf Anfragen mit.

Nur so viel ist klar: Mit dem neuen Institut soll Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung genommen werden. Oder wie es Schaltegger selbst in einer ersten Stellungnahme formulierte: Das Institut will «sämtlichen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern parteiübergreifend und in klar verständlicher Sprache dabei behilflich sein, Fakten und wirtschaftliche Zusammenhänge zur Meinungsbildung zu ergründen». Alle weiteren Fragen, die sich dazu ergeben, lässt Schaltegger unbeantwortet.