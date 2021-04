Neue Firma gegründet – Kauft Hans-Ulrich Müller auch das Flughafenhotel? Die Brüder Hans-Ulrich und Christian Müller interessieren sich für das Airport-Hotel in Belp – das sie seit ihrer Kindheit bestens kennen. Johannes Reichen

Das Flughafenhotel ist seit vier Jahren geschlossen. Foto: Nicole Philipp

Der Unternehmer und Bernapark-Investor Hans-Ulrich Müller ist zusammen mit seinen Geschwistern am Flughafen Bern-Belp aufgewachsen. Nun liebäugelt er offenbar mit einer Rückkehr ins Belpmoos. Zusammen mit seinem Bruder Christian Müller hat er die Firma C+H Flughafen Gastro AG gegründet. Sie bezweckt den «Betrieb eines Restaurationsbetriebs und eines Hotels», und zwar «insbesondere am Belper Flughafen».

Christian Müller ist Verwaltungsratspräsident der neuen Firma. Er will sich nicht zur Gründung und den Plänen äussern. Er verweist darauf, dass das Flughafenhotel der Stadt Bern gehöre. «Wir wissen nicht, was die Stadt genau vorhat», so Müller. «Wir werden sehen, was nun passiert.» Er habe aber bereits in Kontakt mit der Stadt Bern gestanden. Ein konkretes Projekt für ein Hotel oder Restaurant lägen aber nicht vor.