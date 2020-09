Abstimmung an der Lenk – Kauf des Postgebäudes gutgeheissen Die Stimmbürger genehmigen den Erwerb und Umbau der Liegenschaft Post. Die Gemeindeinitiative «Bestes Landwirtschaftsland erhalten» bleibt hingegen chancenlos. pd/cb

Postomat und Postfachanlage sollen auf die Südseite der Post Lenk verschoben werden. Über den 3,9 Millionen-Kredit für den Erwerb des Postgebäudes wurde abgestimmt. Foto: Fritz Leuzinger

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Lenk haben sich an der Urne für einen Verpflichtungskredit über 3,9 Millionen Franken für den Erwerb und Umbau der Liegenschaft Post ausgesprochen. Der Kredit erhielt bei der Bevölkerung 807 Stimmen, was einer deutlichen Mehrheit entspricht. 202 Personen legten ein Nein in die Urne. Der Anteil Ja-Stimmen beträgt 79,98 Prozent.

Chancenlos blieb hingegen die Gemeindeinitiative «Bestes Landwirtschaftsland erhalten», die mit 764 Nein- gegenüber 281 Ja-Stimmen versenkt wurde. Der Anteil Nein-Stimmen beträgt 73,11 Prozent. Die Initiative wurde von einem Komitee rund um den Lenker Ingenieur-Agronomen Walter Schläppi eingereicht. Sie verlangte, dass das beste Landwirtschaftsland neu als parzellenscharf abgegrenzte Schutzzonen im Zonenplan festgelegt wird, um fruchtbaren Boden zu erhalten.

Ebenfalls enthalten im Abstimmungspaket war die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde, die mit 946 Ja- gegenüber 46 Nein-Stimmen genehmigt wurde. Die Stimmbeteiligung an der Lenk betrug – je nach Vorlage – zwischen 61 und 63,4 Prozent.